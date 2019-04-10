СКР попросил отпустить под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви

СКР РФ попросил перевести под домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, содержащегося в СИЗО. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс". Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест. Она уточнила, что с аналогичным ходатайством следствие обратилось в суд и в отношении бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Основатель фонда Бэринг восток американец Майкл Калви находится в следственном изоляторе в Москве уже два месяца. Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил бизнесмена в СИЗО и сообщил журналистам , что Калви по-прежнему хочет работать в России и привлекать инвесторов. Титов надеется, что Майкла Калви освободят под залог. "Тем более что никакого влияния на свидетелей или попытки уехать из России Калви предпринимать не будет, он дал все заверения на этот счёт. Более того, он говорит, что он по-прежнему собирается работать в России, несмотря ни на что, это чисто корпоративный конфликт, всякие недобросовестные партнёры попадаются в любой стране мира".

13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу, во вторник Басманный суд Москвы до 14 июля оставил под стражей партнера фонда Филиппа Дельпаля.

Майкла Калви и пятерых его партнёров обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, в частности — в завышении цены акций. В свою очередь, Калви заявил о ложном доносе со стороны акционера Шерзода Юсупова, ключевого свидетеля по делу.