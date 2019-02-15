Суд продлил задержание основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Kалви

Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и арестовал нескольких его партнёров. Об этом сообщает ТАСС. Следствие добивалось ареста американского инвестора. Этот вопрос должен быть рассмотрен в субботу: суд отложил заседание по просьбе стороны защиты.

Калви стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Калви обвиняют в махинациях при продаже банку «Восточный» акций «Первого коллекторского бюро»: сделка была осуществлена в счёт задолженности, при этом в совете директоров банка говорят, что не были предупреждены о наличии у ПКБ своих долгов в размере 2,5 миллиардов рублей.

Сам Майкл Калви на слушаниях в Басманном суде назвал обвинения в свой адрес «ложью» и, в свою очередь, обвинил акционера «Востока» Шерзода Юсупова, ключевого свидетеля по делу, в ложном доносе. В компании Baring Vostok объясняют задержание своего основателя разногласиями с банком «Восточный» и обещают отстаивать права своих сотрудников. Инвестфонд заявляет, что, несмотря на уголовное дело, работает в обычном режиме.

В защиту Майкла Калви выступил президент «Сбербанка» Герман Греф. Через пресс-службу банка он распространил заявление, в котором подчеркнул, что давно знает основателя Baring Vostok как порядочного и честного человека, который много сделал для привлечения в страну инвестиций и для развития российской экономики. «Не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением», — говорится в заявлении Грефа.

Baring Vostok называют одним из важнейших зарубежных инвесторов, которые работали в России в 1990-х. Компания была основана в 1994. Она стала одним из первых инвесторов «Яндекса», владеет активами компаний OZON, Gett, Etalon Goup и «Новомет».

Исправлено в 18:06 в связи с уточнением формулировок от ТАСС.