Далай-лама попал в больницу

Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама был госпитализирован в одну из больниц индийского Дхармсала в связи с острой легочной инфекцией.

Позднее поступила информация, что он сможет через несколько дней покинуть лечебное учреждение в связи с улучшением состояния. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Далай-ламе 83 года, он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, учеными, общественными деятелями и принимает участие в межконфессиональных богослужениях.