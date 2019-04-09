Сыры ответят за Airbus

Соединённые Штаты опубликовали список европейских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины. 14-страничный документ касается главным образом продукции, производимой во Франции, Италии, Испании и Германии: именно к этим странам у администрации Дональда Трампа есть претензии. Но досталось и другим государствам.

В перечне из нескольких десятков пунктов — рыба, морепродукты, сыры, алкогольные напитки, йогурт, цитрусовые и оливковое масло, настенные часы и хронометры, охотничьи ножи и художественные кисти. А кроме этого, вертолёты, мотоциклы и самолёты с запчастями к ним.

Из-за самолётов это и началось: в США считают, что Франция, Италия, Испания и Германия незаконно субсидируют европейский авиастроительный концерн Airbus. Всемирная торговая организация поддержала позицию Вашингтона, оценив ежегодный ущерб для США в 11 миллиардов долларов. Именно для его компенсации и вводятся пошлины. В Штатах подчёркивают, что отменят тарифы сразу же, как только незаконное субсидирование «Аэробуса» прекратится.

В то же самое время в Евросоюзе обвиняют сами США в незаконном субсидировании «Боинга». Тяжбы вокруг авиапроизводителей длятся в общей сложности уже полтора десятка лет.