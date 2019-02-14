Лайнер А380: прерванный полет

Европейский авиаконцерн Airbus сегодня сообщил о прекращении поставок и производства самого крупного пассажирского самолета A380. Причина: сокращение заказов.

Новость прокомментировал глава концерна Том Эндерс: "Это конец эпохи больших четырехмоторных пассажирских лайнеров. В своё время в начале этого проекта нам говорили, что мы на 10 лет опережаем время, но очевидно, тут что мы на 10 лет опоздали".

Так закончилась, и это замечает агентство Reuters, мечта стать главным поставщиком воздушного судна, которое, по мысли проектировщиков, должно было символизировать на дальних рейсах пассажирскую авиацию XXI века.

Техническая поддержка тем, кто уже купил или заказал A380, оказываться будет все время эксплуатации этих воздушных лайнеров.