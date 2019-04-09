"Брексит": до саммита ЕС остаются сутки, но подвижек нет

Палата лордов одобрила законопроект, который обязывает британское правительство просить у Брюсселя очередную отсрочку "брексита", чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения. Теперь кабмин должен выбрать новую дату "брексита".

Говорит парламентарий, член верхней палаты Майкл Николсон Лорд:

"Это закон диктует премьер-министру, что делать. Это классический случай, когда хвост виляет собакой, это пример конституционного хаоса".

Впрочем, несмотря на то, что закон уже получил одобрение обеих палат парламента, последнее слово остается за Брюсселем. Ранее европейские лидеры заявили, что отсрочку они дадут только в том случае, если Мэй представит им 10 апреля конкретный план действий.

На прошлой неделе премьер отправила письмо главе Евросовета Дональду Туску, предложив перенести "брексит" на 30 июня. При этом Мэй пообещала, Соединенное Королевство постарается выйти из ЕС до 23 мая – до начала европейских выборов.

До экстренного саммита ЕС остаются сутки, но, по словам лидера оппозиции Джереми Корбина, особых подвижек в межпартийных переговорах пока нет.

Правительство, похоже, не готово переступать красную линию. Я представил аргументы в пользу таможенного союза с ЕС, доступа к рынкам. В первую очередь речь идет о защите прав потребителей и работников и об охране окружающей среды Джереми Корбин Лидер лейбористов

Слова поддержки Мэй получила от премьер-министра Ирландии. Лео Варадкар заявил, что его страна готова пойти навстречу Великобритании:

"Ирландия готова дать отсрочку. Мы можем дать время на обсуждения, чтобы стороны наконец пришли к какому-то выводу".

Вопрос о границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией остается одним из ключевых.

Что бы ни произошло, ЕС будет полностью поддерживать Ирландию. Бэкстоп – это пока единственное решение, которое позволит сохранить статус-кво на острове Ирландия Мишель Барнье Главный переговорщик ЕС по "брекситу"

Во вторник Терезу Мэй ждет напряженный день. Британский премьер побывает в Берлине и Париже, где встретится с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться их поддержкой.