Мадонна выступит на "Евровидении"

Миллион долларов – такой гонорар получит Мадонна за то, что исполнит в финале "Евровидения" две песни, одна из которых, как сообщают СМИ, содержит политический подтекст. На международном песенном конкурсе 60-летняя поп-звезда выступит в качестве гостьи. В Израиль вместе с певицей приедет команда из 160 человек. При этом, как сообщается, гонорар Мадонне выплатят не организаторы конкурса, а израильско-канадский бизнесмен Сильван Адамс.

"Евровидение" в Тель-Авив привезла певица Нетта Барзилай. В прошлом году она победила в Лиссабоне с песней Toy, почти на 100 очков обогнав представительницу Кипра. Изначально премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что в 2019 конкурс пройдет в Иерусалиме, но в итоге было решено провести "Евровидение" в Тель-Авиве.

В конце марта появилась информация о том, что конкурс может быть отменен или перенесен в другое место из-за эскалации палестино-израильского конфликта, но никаких дальнейших заявлений по этому поводу Европейский вещательный союз не делал.