Победы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Английский "Ливерпуль" сделал серьезную заявку на выход в полуфинал футбольной Лиги чемпионов. Во вторник в первом матче четвертьфинальной стадии "красные" на своем поле победили португальский "Порту" - 2:0.

Уже на пятой минуте матча счет открыл Наби Кейта. На 26-ой второй мяч провел Роберто Фирмино. Этот гол для 27-летнего бразильца стал 13-м в составе "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

В другой встрече английский "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Сити" - 1:0. Решающий гол на 78-й минуте забил корейский нападающий Сон Хын Мин. Форвард гостей Серхио Агуэро в первом тайме не реализовал пенальти. Ответные матчи будут сыграны через неделю.