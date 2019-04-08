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Великобритания

Старикам здесь не место: в центре Лондоне ввели новый сбор для старых машин

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 Андрей Позняков 
Старикам здесь не место: в центре Лондоне ввели новый сбор для старых машин
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В Лондоне введена плата за въезд в центр автомобилей, которые представляют наибольшую опасность для экологии. Речь идёт о старых моделях и о машинах с дизельными двигателями старше четырёх лет. За пребывание в зоне минимальных выбросов их водители должны будут заплатить по 12,5 фунтов в день — это помимо сбора за въезд в центр в размере до 14 фунтов. Мэр Садик Хан объясняет нововведение заботой о здоровье горожан.

Каждый день из-за загрязнения воздуха в больницы попадают в среднем четверо лондонцев, в том числе один ребёнок. У взрослых наблюдается целый комплекс проблем, связанных с загрязнением воздуха, от астмы до болезней сердца, деменции и рака.
Садик Хан
Мэр Лондона

По оценкам компании-оператора транспортной системы Лондона, новый сбор коснётся владельцев примерно 40 тысяч машин. К 2021 г. мэрия обещает включить в зону минимальных выбросов и другие прилегающие к центру районы так, что она расширится до так называемого второго кольца: северной и южной кольцевых дорог.

Власти Лондона ввели дополнительный экологический сбор за въезд старых автомобилей в центр. Это объясняют заботой о...

Publiée par Euronews на русском sur Lundi 8 avril 2019