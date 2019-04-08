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Спорт

Стив Герда выиграл финал Кубка мира по конкуру

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 Ирина Александрова 
Стив Герда выиграл финал Кубка мира по конкуру
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Швейцарский наездник 36-летний Стив Герда выиграл третий в своей карьере финал Кубка мира по конкуру. Второе место у его соотечественника Мартина Фукса и Клуни. На третьем - шведский всадник Педер Фредриксон и Кетч Ми Нот Эс.

Блестящую победу Герда одержал в шведском Гетеборге в седле 11-летнего мерина Аламо. Спортсмен обошел всех конкурентов завершив финальный раунд без штрафных очков. Болельщики долго не отпускали всадника, который вместе сними радовался своей победе.

В следующем году финалы по конкуру и выездке пройдут в Лас-Вегасе, а в 2021-ом снова вернутся в Гетеборг.