Финал Кубка мира по конкуру и выездке: лидирует Стив Герда

В шведском Гетеборге проходит финал Кубка мира по конкуру и выездке. Победитель и призеры определяются по результатам трех соревнований, которые проводятся в разные дни. Первое из них выиграл швейцарский наездник Стив Герда, выступавший на Аламо.

Герда - чемпион летних Олимпийских Игр 2012 года , возглавляет мировой рейтинг по конкуру. Впервые Стив сел на лошадь в возрасте трех лет, в семь начал заниматься конным спортом, последовав примеру отца - также профессионального наездника.

На втором месте бельгиец Питер Девос и Апарт, на третьем также бельгийский спортсмен Оливье Филиппаэртс и Ледженд оф Лав. В соревнованиях, которые завершатся 7 апреля, принимают участие 33 спортсмена из 18 стран мира.