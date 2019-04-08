Соприкосновение коллекций в Баден-Бадене

Дружба Германии и Франции сквозь призму искусства. В Баден-Бадене совместная выставка двух музеев знакомит посетителей с работами немецких и французских художников.

Местный музей современного искусства Фридера Бурды и расположенный в Париже национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду проводят экспозицию под названием "Вместе" ("Ensemble").

Директор музея Фридера Бурда Хеннинг Шапер говорит: "Некоторые работы были реставрированы, их специально подготовили для выставки. Реставраторы увидели картины, которых здесь не было в течении долгого времени. Европейские музеи увидят такое соприкосновение коллекций впервые за последние 20-30 лет".

Брижит Леаль, заместитель директора национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, уверена: "Идея содружества, братства художников выходит за пределы национальных границ и политических разногласий. И эта идея даже сегодня обладает эффектом".

Известный коллекционер Фридер Бурда дружил с центром Жоржа Помпиду и был там первым и пока единственным членом закупочной комиссии из Германии.

На выставке, которая продлится в Баден-Бадене до конца сентября, можно увидеть, в частности, картины Георга Базелица, Марка Шагала, Пьер Боннара и Герхада Рихтера.