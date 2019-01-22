История кубизма в Центре Помпиду

В парижском центре Помпиду проходит выставка, посвящённая кубизму - направлению в живописи, бросившему вызов общественному вкусу в 1907 г. и остававшемуся в центре художественного авангарда до Первой мировой войны. Основатели кубизма, Пабло Пикассо и Жорж Брак работали в Париже, но его влияние распространилось далеко за границы Франции.

"Многие думают, что кубизм это изображение кубов, но на самом деле никаких кубов тут нет, – поясняет куратор выставки Брижитт Леаль. – Есть определённая геометризация форм, а также изображение концептов и абстракция формы".

Эта первая выставка во Франции, целиком посвящённая кубизму, с 1953 г. Она организована центром Помпиду в партнёрстве с Базельским художественным музеем. Экспонируются 300 работ, а также документы, свидетельствующие о возникновении, развитии и распространении кубизма.

Выставка будет открыта в Париже до 25 февраля, после чего переедет в Базель.