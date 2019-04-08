"Брексит": сроки поджимают

Только компромисс между консерваторами и лейбористами позволит "брекситу" сдвинуться с мертвой точки. Об этом заявила Тереза Мэй в своем видеообращении. Ранее на премьер-министра обрушился шквал критики со стороны однопартийцев из-за того, что она села за стол переговоров с оппозицией.

"Нам предстоит сделать выбор между двумя вариантами. Первый – покинуть ЕС со сделкой. Второй – не выходить из Евросоюза вообще. Сейчас и я, и правительство думаем, что Великобритания должна выйти из ЕС. "Брексит" должен состояться. Это значит, что нам нужно заключить соглашение, поэтому мы ищем новые пути, новые подходы, которые помогут нам согласовать сделку в парламенте. И это подразумевает межпартийные переговоры".

Для поиска решения остается четыре дня, иначе Великобритания автоматически покинет ЕС без сделки уже в эту пятницу. Но в Брюсселе надеются, что прийти к соглашению стороны смогут до начала саммита европейских лидеров, до которого остается 48 часов.

Если мы покидаем ЕС, то важно найти компромисс. Именно об этом идет речь. Даже если придется стиснуть зубы, все равно самое главное – это выйти из Евросоюза Андреа Лидсом Лидер Палаты общин

Критике со стороны однопартийцев подвергся и лидер оппозиции Джереми Корбин. Лейбористы также хотят найти компромисс, но в некоторых вопросах они не готовы идти на уступку. Среди них – проведение второго референдума и членство Британии в Таможенном союзе.

"Сейчас мы ждем, что к нам придут члены правительства и скажут, готовы ли они перейти одну из прочерченных ими красных линий. Мы провели отличные переговоры, мы обсудили много технических деталей. Но пока мы не увидели со стороны правительства никаких шагов, которые бы доказывали, что кабмин готов изменить хоть один пункт соглашения", - убеждена теневой министр по делам бизнеса и предпринимательства Ребекка Лонг-Бейли.

В конце прошлой недели Мэй попросила ЕС о новой отсрочке – до 30 июня. Пойдет ли Евросоюз ей навстречу, должно стать известно 10 апреля. Сама Мэй говорит, что страна приложит все усилия, чтобы покинуть ЕС до 23 мая, то есть до начала европейских выборов.