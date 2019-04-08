В городе Куритиба на юге Бразилии тысячи человек пришли к воротам тюрьмы, в которой сидит экс-президент страны Лула да Силва. Его сторонники — с лозунгом «освободите Лулу!» — отметили год с начала его заключения. Политика приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, а в феврале этого года — ещё к 13 годам по второму делу, также связанному с коррупцией.

Соратники Лулы и он сам называют дела сфабрикованными, направленными на то, чтобы удалить популярного кандидата из политики. В прошлом году из-за суда он не смог принять участие в президентских выборах.

Противники да Силвы считают приговор абсолютно справедливым и устроили свою многотысячную манифестацию в Рио-де-Жанейро. Они выражают поддержку антикоррупционной операции «Автомойка», в рамках которой были осуждены десятки высокопоставленных деятелей, включая Лулу. Под следствием находится ещё один экс-президент — Мишел Темер.