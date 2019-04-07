За призом Мангёндэ

От стадиона имени Ким Ир Сена до Мангёндэ - района, где основатель Северной Кореи родился. В 30-м Пхеньянском международном марафоне приняли участие около тысячи человек из сорока стран мира - вдвое больше, чем годом ранее. Еще 50 местных жителей выстроились вдоль дорог, по которым пролегал маршрут. Мимо Триумфальной арки и Большого театра, вдоль реки Тэдонган.
Первой среди женщин финишную черту пересекла спортсменка из КНДР Ли Гван Ок, среди мужчин лучшим оказался ее соотечественник Ли Кан Пом.
С 1981 года марафон традиционно проводится в начале апреля - в преддверии главного национального праздника Дня Солнца, когда страна отмечает день рождения своего первого лидера.