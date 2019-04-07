За призом Мангёндэ

От стадиона имени Ким Ир Сена до Мангёндэ - района, где основатель Северной Кореи родился. В 30-м Пхеньянском международном марафоне приняли участие около тысячи человек из сорока стран мира - вдвое больше, чем годом ранее. Еще 50 местных жителей выстроились вдоль дорог, по которым пролегал маршрут. Мимо Триумфальной арки и Большого театра, вдоль реки Тэдонган.

Первой среди женщин финишную черту пересекла спортсменка из КНДР Ли Гван Ок, среди мужчин лучшим оказался ее соотечественник Ли Кан Пом.

"Для меня этот марафон оказался немного трудным. Особенно вторая его часть: холмистая местность, встречный ветер, я бегу совсем один. Забег оказался не из легких", - признается победитель среди любителей, португальский спортсмен Эзекьел Лобу.

С 1981 года марафон традиционно проводится в начале апреля - в преддверии главного национального праздника Дня Солнца, когда страна отмечает день рождения своего первого лидера.