Наступление на Триполи

В результате вооруженных столкновений за Триполи по меньшей мере 21 человек погиб, 27 получили ранения. На четвертые сутки наступления Ливийская национальная армия установила свой контроль над несколькими населенными пунктами в окрестностях столицы и оказалась на расстоянии 10 км от центра города. Фельдмаршал Халифа Хафтар, фактический глава восточной части страны, называет свою операцию антитеррористической.

Тем временем, Фаиз Сарадж, глава контролирующего запад и Триполи Правительства национального согласия, признанного международным сообществом, обвинил противника в попытке госпереворота и пригрозил ему трибуналом.

Ни одна из сторон не согласилась на предложенную ООН двухчасовую гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей и пострадавших.

"Мотивации у преданных Хафтару войск предостаточно, а вот что касается реальных возможностей - это не вполне ясно. Под силу ли им поставленная задача? Хафтар с легкостью захватил юго-запад страны. Но в Триполи сопротивление будет гораздо более серьезным. Скорее всего, это будет долгий, затяжной конфликт", - отмечает директор Center for Global Policy Камран Бохари.

Тем временем, Африканское командование ВС США заявило о перемещении из Ливии части своего контингента ввиду сложившейся ситуации с безопасностью и непредсказуемостью ее развития.