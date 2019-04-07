Наступление на Триполи

В результате вооруженных столкновений за Триполи по меньшей мере 21 человек погиб, 27 получили ранения. На четвертые сутки наступления Ливийская национальная армия установила свой контроль над несколькими населенными пунктами в окрестностях столицы и оказалась на расстоянии 10 км от центра города. Фельдмаршал Халифа Хафтар, фактический глава восточной части страны, называет свою операцию антитеррористической.
Тем временем, Фаиз Сарадж, глава контролирующего запад и Триполи Правительства национального согласия, признанного международным сообществом, обвинил противника в попытке госпереворота и пригрозил ему трибуналом.
Ни одна из сторон не согласилась на предложенную ООН двухчасовую гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей и пострадавших.
Тем временем, Африканское командование ВС США заявило о перемещении из Ливии части своего контингента ввиду сложившейся ситуации с безопасностью и непредсказуемостью ее развития.