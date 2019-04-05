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Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации Ливии

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 Марика Димитриади 
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации Ливии
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رويترز
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Британия призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации в Ливии. Накануне командующий национальной армией объявил о начале наступления на Триполи. По некоторым данным, войска рассчитывают взять город под контроль за 48 часов. Этой ночью, по сообщениям агентства AFP, они уже находились в 30 километрах от города. Глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал обе стороны проявить сдержанность. По его словам, предотвратить эскалацию конфликта можно будет только в том случае, если представители различных групп сядут за стол переговоров.

"Сегодня мы встретились с главой Правительства национального единства Ливии. Оба мы разделяем одну позицию – никакую проблему нельзя решить военным путем, и ливийская проблема не исключение".

Сам Хафтар говорит, что цель операции - освобождение Триполи от террористов и вооруженных группировок. Заявление Хафтара о начале наступления прозвучало всего за несколько дней до конференции по урегулированию ситуации в Ливии.