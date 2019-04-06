Лейбористы требуют пересмотра сделки

Пересмотреть условия достигнутого с Евросоюзом соглашения по Brexit'у, чтобы получить поддержку парламента призвала премьер-министра оппозиционная Лейбористская партия. В письме, направленном правительству, говорится, что лейбористы заинтересованы в продолжении переговоров с правящими консерваторами о путях выхода из создавшегося тупика, но ждут больших уступок со стороны кабинета министров.

"Мы еще не закончили переговоры с правительством, пока никаких очевидных шагов навстречу не наблюдается, - прокомментировал происходящее лидер лейбористов Джереми Корбин, - но мы продолжим переговорный процесс. Наша позиция заключается в том, что должны быть рыночные отношения с Европой и должен быть Таможенный союз".

В пятницу Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску послание, в котором попросила дать ей еще одну отсрочку - до 30 июня. Она также пообещала "начать подготовку" к выборам в Европарламент, назначенным на конец мая. В Брюсселе к посланию отнеслись скептически. Франция потребовала от британского премьер-министра предоставить на чрезвычайном саммите ЕС 10 апреля конкретный план действий по разрешению кризиса.

"Очевидно, что выход Великобритании из ЕС без сделки не устраивает Соединенное королевство, он также не устраивает Евросоюз, - заявил в свою очередь британский министр иностранных дел Джереми Хант. - Ни в одной из экономик не наблюдается достаточный рост, способный гарантировать, что "жесткий брексит" не приведет к рецессии. Уверен, что Франция и Германия понимают это. Мы же ищем, как избежать длительной отсрочки и решить эту проблему".

В пятницу вечером в МВД Великобритании сообщили, что подданные Ее Величества с 30 марта начали получать паспорта, на обложке которых отсутствуют слова "Европейский союз". При этом британцам, которые обращаются к властям за новыми документами, по-прежнему может достаться паспорт на бланке с надписью "Европейский союз", отмечается в заявлении Home office, и выбрать один из двух вариантов оформления нельзя.