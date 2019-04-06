Международное сообщество взывает к Хафтару

"Немедленно прекратить наступление на Триполи" призвали фельдмаршала Халифу Хафтара министры иностранных дел "большой семерки". Собравшиеся в пятницу в Париже главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции опасаются нового витка гражданской войны в Ливии.

В тот же день созванный в срочном порядке Совет безопасности ООН также обратился к командующему Ливийской национальной армией, который поддерживает временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, с призывом "положить конец любым военным действиям".

Несмотря на это, столкновения на юге Триполи начались сразу после отъезда генерального секретаря ООН, который в четверг встретился с главой признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, а в пятницу - с фельдмаршалом Хафтаром.

"Я покидаю Ливию с глубокой озабоченностью и тяжелым сердцем, - заявил в аэропорту Триполи Антониу Гутерреш. - Я по-прежнему надеюсь, что удастся избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него, Организация Объединенных Наций по-прежнему готова содействовать любому политическому решению, способному объединить ливийские государственные институты".

По последним данным, в пятницу ближе к вечеру Ливийской национальной армии удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре после он был отбит верными премьеру Фаизу Сараджу войсками. С четверга, в военных столкновениях вокруг ливийской столицы погибли 5 человек, сообщили источники в лагере Хафтара.