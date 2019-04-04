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Ливия

Армия Хафтара наступает на Триполи

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 Надежда Дрямина 
Армия Хафтара наступает на Триполи
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Войска Халифа Хафтара начали наступление на Триполи. Фельдмаршал отдал Ливийской национальной армии приказ "очистить" город и западную часть страны от "террористов и наёмников".

Правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует столицу, заявило, что его военные приведены в боевую готовность отразить атаку.

Сесть за стол переговоров стороны призвал генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерреш, который сейчас находится в Триполи, написал в своём микроблоге:

"Я крайне обеспокоен военными перемещениями в Ливии и риском столкновений. У этого кризиса нет военного решения. Только с помощью диалога представителей различных групп, действующих в стране, можно разрешить эту проблему. Я призываю к спокойствию и сдержанности".

Сообщается, что Ливийская национальная армия без боя захватила город Гарьян, что в 100 километрах к югу от Триполи.

Операцию Хафтар начал всего за несколько дней до конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая должна пройти в Гадамесе под эгидой ООН.

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