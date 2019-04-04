Столтенберг: войны не хотим, но к угрозе готовы

НАТО не хочет возобновления "холодной войны" и не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования, но при этом организация готова противостоять новым угрозам, в том числе со стороны России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса, выступая в Конгрессе США по случаю 70-й годовщины основания НАТО.

"Мы не хотим гонки вооружений и новой "холодной войны" тоже не хотим. Но мы не должны быть наивными. Договоренности должны соблюдать обе стороны, в противном случае подобные соглашения не могут гарантировать безопасности", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Речь идет о договоре ДРСМД, участие в котором США приостановили после обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях. Москва ответила зеркально. "У НАТО нет намерений размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования, - пояснил Столтенберг, - но наш Альянс должен обеспечить надежное и эффективное сдерживание".

Одновременно он ответил на критику Дональда Трампа, который неоднократно называл страны Европы "нахлебниками" из-за того, что они выделяют недостаточно средств по линии НАТО. "Союзник по НАТО должны тратить больше. Президент Трамп ясно об этом сказал, и это послание было услышано", - заверил генсек Альянса.

В ходе своей речи в американском Конгрессе он не обошел вниманием и заявления Трампа о том, что сама организация НАТО - устарела. В ответ Столтенберг отметил: иной альтернативы НАТО сегодня нет, поэтому союзники просто обречены работать вместе.

"Европа и Северная Америка находятся по разные стороны Атлантики, однако это не означает, что мы разделены. Именно НАТО объединяет нашли континенты и наши народы", - заключил он.

Соглашение об основании НАТО было подписано в 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. Целью договора было сдерживание Советского Союза в Европе. После развала СССР большинство стран Восточной Европы приняло решение присоединиться к Альянсу. На протяжении многих десятилетий альянс был символом "холодной войны" между Востоком и Западом. В ХХI веке это противостояние, как отмечает ряд наблюдателей, приняло иные формы.