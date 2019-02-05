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"Гиперзвуковой" ответ России на выход США из ДРСМД

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 Сергей Щербаков 
"Гиперзвуковой" ответ России на выход США из ДРСМД
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Гонка вооружений перезапущена - теперь официально. В ответ на выход Соединенных Штатов из ДРСМД Россия объявила о начале разработки новых ракет, в том числе гиперзвуковой большой дальности.

Как отметил во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу, речь идет о зеркальном ответе на действия Америки, причем работа по созданию новых ракет должна быть завершена в ближайшие два года.

"Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году. Он был призван сдержать гонку вооружений стратегического назначения и заложить прочную основу международной безопасности.

Долгое время договор соблюдался, однако в последние годы США и Россия стали все чаще обвинять друг друга в нарушении положений ДРСМД. В итоге 1 февраля Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают свое участие в договоре. На следующий день Россия объявила об аналогичном шаге и пригрозила Вашингтону "зеркальными мерами".