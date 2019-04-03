Россия лидирует в Европе по количеству заключенных на душу населения, свидетельствует ежегодный отчет Совета Европы, опубликованный во вторник. В России на 100 тыс. жителей в тюрьмах приходится 418 человек. Это более, чем в 1,5 раза больше, чем в Грузии, занимающей второе место. Там 252 заключенных на 100 тыс. жителей.

Всего в список попали 47 стран. На третьем месте находится Азербайджан (235 чел.), на четвертом - Литва (234 чел.). Отчет показал, что в целом на постсоветском европейском пространстве процент тюремного населения выше, чем в среднем по Европе.

В Исландии зарегистрирован наибольший рост тюремного населения. С 2016 года оно увеличилось на 25,4%. В Италии, которая идет следом, этот показатель составил всего 7,5%. Исландия также лидирует по количеству заключенных-женщин среди европейских стран (9,8%).

В целом количество заключенных на европейском континенте снизилось на 6,6% c 2016 года и составляет 102 человека на 100 тыс. жителей. Авторы связывают снижение этого показателя с уменьшением средних сроков заключения до 8,2 мес. Тем временем, возросло число задержанных в досудебном порядке с 17,4% до 22,4%.

Тюремное население сократилось больше всего в Румынии. Там число заключенных снизилось на 16%. На втором месте - Болгария (15%).

Самый высокий уровень суицида в тюрьмах зафиксирован во Франции. Он составил 12,6 человек на 100 тыс. заключенных. За Францией следует Австрия (12,3 чел.) и Германия (11,8 чел.).