Европарламент одобрил директиву о защите авторских прав в интернете

Европарламент одобрил реформу европейского законодательства о защите авторских прав. Директиву поддержали 348 депутатов, 274 проголосовали против, 36 воздержались. Речь идёт о положениях, которые, по словам сторонников директивы, должны упорядочить ситуацию с авторскими правами в Интернете и платой за оригинальные материалы.

В подготовке этой Директивы столкнулись несколько точек зрения. Одни говорят о необходимости обеспечить доходы создателей музыки, кино и текстов от распространения их творчества. Авторы имеют право на гонорары и на упоминание их имени при публикации их произведений, — говорят сторонники реформы. Они обращают внимание на широкую практику использования чужих изображений, аудио и видеозаписей, а также текстов для привлечения пользователей и получения дохода, при которой интересы создателей этого контента не учитываются.

Интернет-гиганты, владельцы популярных порталов и администраторы крупных сайтов, в свою очередь, говорят об угрозе цензуры, самоцензуры и ограничения распространения информации. Наибольшее недовольство критиков реформы вызывают положения об обязательном получении лицензий, об ответственности владельцев сайтов за авторские материалы в публикациях пользователей. Противники директивы говорят, что даже короткие цитаты в информационных материалах могут, по новым положениям, быть восприняты как объекты авторского права, а авторы статей станут избегать даже ссылок на другие работы, чтобы не брать на себя ненужные риски. Системы автоматической фильтрации авторских произведений окажутся слишком сложными и дорогостоящими, так что проще будет ограничить публикацию любых материалов, независимо от того, есть ли в них проблемы с лицензированием или нет. Под ударом, согласно этим публикациям, могут оказаться также агрегаторы новостей и поисковые сервисы.

Против реформы выступали Google и администраторы европейских сегментов «Википедии».