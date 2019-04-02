Американские футболистки против дискриминации

Женская сборная США по футболу объяснила, что борется с гендерной дискриминацией не только в оплате труда, но и в развитии спорта на всех уровнях.

В марте все 28 футболисток американской сборной, выигравшей чемпионат мира, подали иск к Футбольной федерации страны с требованием равных зарплат с мужской командой.

По их словам, помимо финансового вопроса, нужно обратить внимание и на развитие спорта в целом.

"Мы хотим вдохновить женщин по всему миру отстаивать свои права и верить в себя и в безграничность собственного потенциала, то есть в то, чего гендерное неравенство лишило многих из них", – сказала в интервью американская футболистка Кристен Пресс.

Сразу после подачи иска компания Luna Bar выплатила каждой футболистке больше 31 тысячи долларов - разницу между бонусами мужской и женской сборных.

Компания Adidas заявила, что уравняет выплаты победителям и призерам чемпионатов мира.

Мужская сборная США поддержала иск коллег, а президент американской футбольной федерации Карлос Кордейро заявил об увеличении инвестиций в программы по развитию женского футбола.