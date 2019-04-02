Ралли "Мерзуга-2019": победный старт французов

Победным для французских гонщиков выдался первый этап ралли "Мерзуга-2019", стартовавший в Марокко.

В зачёте мотоциклов сильнейшим стал Адриан Ван Беверен, представляющий команду Yamaha. Он опередил своего соперника Штефана Свитко из Словакии более чем на четыре минуты. Тройку замкнул Микаэль Метж, тоже из Франции.

Его соотечественники Насер Аль-Аттия и Матьё Бомель стали лучшими в классе "сайд-бай-сайд". Их ближайшие преследователи - испанцы Дани Сола и Серхио Лауфуэнте - финишировали лишь спустя 19 минут. Третью строчку с отставанием в 33 минуты занял ещё один французский экипаж в составе Фредерика Питу и Эрика Берси.

И снова гонщики из Франции Алекс Дютри Клеман Жэй взяли первое и второе место соответственно в зачёте квадроциклов. Факундо Виель из Аргентины - третий.