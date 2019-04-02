"Брексит": выход ищет правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала правительство на пятичасовое заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг «брексита» и дальнейшие шаги кабинета министров. Трижды Палата общин отвергала вариант договора о выходе из ЕС, который был согласован с Брюсселем. При этом были отвергнуты и альтернативные варианты «брексита».
В британском обществе затянувшиеся споры о порядке выхода из ЕС вызывают всё больше раздражения. После очередного неудавшегося голосования в Палате общин газеты вышли с издевательскими заголовками о неспособности парламента и премьер-министра прийти к общему решению. Своего возмущения не скрывают некоторые прохожие в Лондоне:
_— Это же просто бред, все это бред, это ситуация, из которой победителями не выйдут ни депутаты, которые не могут принять решение, ни премьер-министр, которая не может сформировать большинство.
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— В любом случаем, мне кажется, у нас будут проблемы. Так что в конце концов давайте уже решимся, пусть страна попытается стабилизироваться, найдёт свой путь. Постоянное затягивание с решением этого вопроса никому не принесёт пользы.
Ранее Палата общин согласилась отложить дату выхода страны из Евросоюза. Если премьер-министру Терезе Мэй не удастся сдвинуть процесс согласования «брексита» с мёртвой точки, 12 апреля должен состояться разрыв с Евросоюзом без оговорок и дополнительных соглашений.