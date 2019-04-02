"Брексит": выход ищет правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала правительство на пятичасовое заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг «брексита» и дальнейшие шаги кабинета министров. Трижды Палата общин отвергала вариант договора о выходе из ЕС, который был согласован с Брюсселем. При этом были отвергнуты и альтернативные варианты «брексита».

Я думаю, мы все должны признать, что премьер-министр предлагает на самом деле лучший из имеющихся вариантов. Проблема со всеми другими вариантами, которые были отклонены вчера вечером, в том, что ни один из них не оказался столь же хорош для Соединенного Королевства. Вариант, который соответствует результатам референдума и в то же время позволяет учесть пожелания тех, кто хотел остаться в ЕС, — это лучший компромисс. Андреа Ледсом лидер Палаты общин

В британском обществе затянувшиеся споры о порядке выхода из ЕС вызывают всё больше раздражения. После очередного неудавшегося голосования в Палате общин газеты вышли с издевательскими заголовками о неспособности парламента и премьер-министра прийти к общему решению. Своего возмущения не скрывают некоторые прохожие в Лондоне:

_— Это же просто бред, все это бред, это ситуация, из которой победителями не выйдут ни депутаты, которые не могут принять решение, ни премьер-министр, которая не может сформировать большинство.

_

— В любом случаем, мне кажется, у нас будут проблемы. Так что в конце концов давайте уже решимся, пусть страна попытается стабилизироваться, найдёт свой путь. Постоянное затягивание с решением этого вопроса никому не принесёт пользы.

Ранее Палата общин согласилась отложить дату выхода страны из Евросоюза. Если премьер-министру Терезе Мэй не удастся сдвинуть процесс согласования «брексита» с мёртвой точки, 12 апреля должен состояться разрыв с Евросоюзом без оговорок и дополнительных соглашений.