Гольф: ошибка ценой в чемпионский титул

Американский гольфист Кевин Киснер впервые в карьере стал чемпионом, одержав победу в турнире WGC-Dell Technologies Match Play в Техасе. Он обыграл в полуфинале Франческо Молинари, который до этого выходил победителем из всех пяти матчей турнира на групповом этапе и в плей-офф. В ходе встречи Киснер вырвался вперёд благодаря нескольким бёрди, затем потерял преимущество: победу ему принесла ошибка Молинари, который по итогам турнира занял третье место.

В финале Кевин Киснер встретился с Мэттью Кучаром. Как сообщает Sky Sports, матч был отмечен большим количеством ошибок у обоих игроков, причём никто из них до последнего не мог добиться лидерства. В конце концов Кучар допустил серьёзную ошибку: после бёрди Киснера он замахнулся на игл, но удар оказался недостаточно сильным и точным. Впервые в истории турнира чемпионом стал игрок, который начал своё выступление с поражения.