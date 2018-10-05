Небезопасная игра в гольф

Один из самых престижных турниров по гольфу Ryder Cup ("Кубок Райдера"), прошедший недавно во франции, был омрачен трагедий. 49-болельщица Корин Реманд лишилсь правого глаза после удара американского гольфиста Брукса Коэпки — мяч полетел по неудачной траектории в сторону зрителей. На соревнования Корин прихала с мужем из Египта и была госпитализирована в Лионе.