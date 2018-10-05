Один из самых престижных турниров по гольфу Ryder Cup ("Кубок Райдера"), прошедший недавно во франции, был омрачен трагедий. 49-болельщица Корин Реманд лишилсь правого глаза после удара американского гольфиста Брукса Коэпки — мяч полетел по неудачной траектории в сторону зрителей. На соревнования Корин прихала с мужем из Египта и была госпитализирована в Лионе.
Небезопасная игра в гольф
Небезопасная игра в гольф
Пострадавшая намерена судиться с организаторами, которые, по ее мнению, не обеспечили безопасность зрителей на турнире.
Корин Реманд говорит: "Информацию от игроков зрителям должны передавать спортивные комиссары. На видеозаписи видно, что зрители никак себя не защищают. Это значит, что они не получили информацию. Я это считаю неприемлемым".
Гольфист Брукс Коэпка был потрясен произошедшим, он сразу же подбежал к Корин и извинился, чего, по ее словам, до сих пор не сделали организаторы.
Корин Реманд: "Мы хотим с помощью этого иска улучшить меры безопасности на полях для гольфа. Я это делаю не для того, чтобы помешать зрителям следить за ходом соревнований".
Ежегодно около 40 тысяч любителей гольфа обращаются за медицинской помощью из-за травм головы, полученных в результате неудачных ударов. Подобный инцидент произошел в четверг на турнире в Шотландии.