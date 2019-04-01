Партия Эрдогана оспорит итоги выборов

Муниципальные выборы в Турции пошатнули позиции правящей Партии справедливости и развития и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Несмотря на то, что на общем фоне партия Эрдогана в альянсе с Партией националистического движения оказалась в лидерах, крупнейшие города страны, включая Анкару и Стамбул, перешли под контроль оппозиции.

В Стамбуле на выборах мэра, по данным Высшей избирательной комиссии, с перевесом в несколько тысяч голосов победу одержал кандидат от оппозиционной Народной республиканской партии Экрем Имамоглу. Кандидат от этой же партии Мансур Яваш избран градоначальником столицы Турции.

Вот что говорят проголосовавшие жители Анкары:

"Народ Турции сделал свой выбор, он хотел перемен во многих местах. Думаю, что народ хочет, чтобы на смену старому поколению политиков пришли новые, чтобы произошли изменения, и это желание проявилось в результатах голосования".

"Критики Партии справедливости и развития теперь будут служить народу. Надеюсь, что они окажутся правы в тех вопросах, которые подвергали критике. Управление — тяжелая задача. Говорить — легко, а управлять — не так просто".

Наблюдатели отмечают, что рейтинг партии Эрдогана снизился в крупных городах из-за экономических проблем.

Политолог Озгур Юнлюхисарджиклы комментирует итоги выборов: "Эта ситуация создаёт для президента Эрдогана благоприятную возможность, потому что политическая напряжённость должна снизиться, так как оппозиция также примет участие в управлении страной. Выборы не запланированы в Турции на ближайшие четыре года. Это позволит правящей партии и президенту Эрдогану провести экономические и политический реформы, и, если они захотят, наладить отношения Турции с зарубежными странами".

Представители Партии справедливости и развития заявили о нарушениях при подсчёте голосов в Анкаре и Стамбуле и намереваются оспорить результаты.

А пока эксперты говорят о вероятных перестановках в правящей партии и смене лиц в приближённых к Эрдогану кругах.