Муниципальные выборы на фоне экономического спада

На передовой линии предвыборного сражения в Турции — правительственные палатки, в которых овощи продаются по сниженной цене. Наблюдатели отмечают, что действия властей говорят об ухудшении экономической ситуации в стране, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждают, что всего лишь борется с теми, кто наживается на потребителях.

Вот что говорят покупатели:

"Да, в нашей экономике были проблемы, но государство нашло решение, чтобы остановить спекулянтов".

"Это самое дешёвое место, самое!"

"Для нас это очень важно. Мы же пенсионеры. Но нашей пенсии на жизнь не хватает".

Прошлым лето курс турецкой лиры обрушился на фоне кризиса с США, а в целом за год национальная валюта потеряли около 40%стоимости. Это привело к инфляции и резкому росту цен на основные продукты питания. Уровень безработицы также растёт. Всё это находится в резком контрасте со словами президента, который говорит об экономическом росте и начинает масштабные строительные проекты.

Сам Эрдоган в выборах участия не принимает, но уже много раз появлялся на сцене предвыборных митингов. За пост мэра Стамбула борется Бинали Йилдырым, работавший премьер-министром в правительстве Эрдогана. Но шансы есть и у Экрема Имамоглу, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию. Оппозиция также может одержать победу и в Анкаре.

Кандидат от оппозиции в стамбульском муниципалитете Бейоглу Альпер Таш проводит кампанию в районе Пири Паша. Он говорит: "В центре нашего внимания районы, где в основном живут консервативные сторонники правящей партии, мы хотим их переубедить".

Большинство средств массовой информации в стране находятся под контролем правительства и главной проблемой для оппозиции становится диалог с обществом. Гюркан Озтуран возглавляет новостную платформу Dokuz 8, которая будет следить за нарушениями в ходе голосования.

"Правящий альянс воспользовался госбюджетом и общественными ресурсами, а оппозиция не получила доступа к равным возможностям, чтобы обратится к избирателям", — говорит Озтуран.

Из-за опасений, что результаты будут сфальсифицированы, некоторые избиратели отказываются от голосования. Сторонники оппозиции в интервью корреспонденту Euronews Кристине Йовановски рассказали, что пытаются переубедить своих друзей и знакомых. "Дело не в победе или проигрыше, это не важно. Нужно показать что мы существуем", — говорит один из них.

После голосования в воскресенье выборов в Турции не запланировано на ближайшие четыре года, поэтому результаты этой кампании так важны и для Эрдогана, и для оппозиции.