Болсонару посетил Стену Плача в Иерусалиме

Президент Бразилии Жаир Болсонару в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетил в понедельник Стену Плача в Старом городе Иерусалима. Болсонару стал первым главой иностранного государства, побывавшим у религиозной святыни в сопровождении главы правительства Израиля.

Накануне государственное радио Израиля "Кан" со ссылкой на заявление МИД Бразилии сообщило, что дипломатический офис по продвижению торговли, инвестиций и технологий, который Бразилия открывает в Иерусалиме, будет отделением посольства этой страны в Израиле, которое останется в Тель-Авиве.

Болсонару прибыл в Израиль в воскресенье с трехдневным визитом.

В ходе своей избирательной кампании, а также сразу после избрания, он заявлял о намерении перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.