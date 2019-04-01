Ралли Абу-Даби: день первый

В Абу-Даби проходит второй этап Кубка мира по ралли-рейдам. Победителем первого дня заездов стал экипаж пятикратного чемпиона ралли «Дакар» француза Сириля Депре и испанского пилота Даниэля Оливераса. Они прошли маршрут за три часа, 39 минут и 15 секунд. Почти на шесть минут отстал датчанин Бернхард Тен Бринке, а третьими стали супруги Стефан и Андреа Петерханзель. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова пришёл десятым.

Что касается мотогонки в Абу-Даби, тот тут в первый день первым был победитель «Дакара» 2017 г. Сэм Сандерленд. Он не 6 с лишним минут обошёл Андрю Шорта из США. Россияне Александр Максимов и Анастасия Нифонтова заняли, соответственно, 13 и 18 места.

Ралли-кросс Абу-Даби рассчитан на пять дней. Его участники финишируют в четверг на гоночной трассе Яс Марина