Лидер мотозачета ралли "Дакар" Рики Брабец из команды Honda сошел с дистанции. На восьмом спецучастке он повредил двигатель. Из-за этого американец был вынужден досрочно завершить борьбу.
"Дакар": лидер сошел с дистанции
Победителем восьмого этапа стал австриец Маттиас Валькнер, в прошлом году выигравший ралли "Дакар". Следом за ним финишировал чилиец Пабло Кинтанийя. Третий результат – у австралийца Тоби Прайса, который теперь возглавляет общий зачет
Лидерство в зачете внедорожников сохранил катарский гонщик Нассер Аль-Аттийя, который представляет команду Toyota. От ближайшего преследователя испанца Нани Ромы его отделяют уже 46 минут. На восьмом участке Аль-Аттийя стал вторым. Победителю этапа французу Себастьяну Лёбу он проиграл 7 с половиной минут. Третьим гонку завершил поляк Якуб Пшигонский. Он отстал от победителя больше чем на 15 минут.