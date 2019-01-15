"Дакар": лидер сошел с дистанции

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Лидер мотозачета ралли "Дакар" Рики Брабец из команды Honda сошел с дистанции. На восьмом спецучастке он повредил двигатель. Из-за этого американец был вынужден досрочно завершить борьбу.

Победителем восьмого этапа стал австриец Маттиас Валькнер, в прошлом году выигравший ралли "Дакар". Следом за ним финишировал чилиец Пабло Кинтанийя. Третий результат – у австралийца Тоби Прайса, который теперь возглавляет общий зачет