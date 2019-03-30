Туманное будущее Туманного Альбиона

"Что мы хотим? "Брексит"! Когда мы его хотим? Сейчас!" На акции в центре Лондона собрались тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Участники акции недовольны тем, что парламент в третий раз отклонил предложенную Терезой Мэй сделку по "брекситу". Манифестанты, собравшись возле резиденции британского премьера, кричали: "Позор!"

Один из участников акции попытался перелезть через забор, ограждающий здание. Но исполнить задуманное ему не удалось: мужчину тут же задержала полиция.

Будущее Великобритании в ЕС становится все более туманным. Если бы соглашение было одобрено, королевство покинуло бы Евросоюз 22 мая. Таковы были условия отсрочки, на которую дали добро европейские лидеры. Теперь у британских парламентариев есть две недели на то, чтобы решить, как дальше будут складываться отношения Соединенного Королевства и Евросоюза.

"Господин спикер,боюсь, мы достигли предела: у процесса "брексита" в Палате общин больше нет перспектив. Палата отвергла выход из ЕС без сделки, она отказалась от самого "брексита", в среду она отклонила все оставшиеся варианты. А сегодня она отказалась одобрить Договор о выходе и продолжить весь этот процесс в будущем", - заявила премьер-министр.

После того, как Мэй потерпела в парламенте очередное поражение, лидер оппозиции Джереми Корбин призвал премьера немедленно уйти в отставку.

Положения сделки должны быть пересмотрены. Необходимо найти альтернативу. И если премьер-министр не может это принять, она должна уйти – и не когда-то там в будущем, а прямо сейчас. Тогда мы сможем решить наше будущее путем всеобщих выборов

Всё более реальной становится перспектива "жесткого брексита": уже 12 апреля страна может выйти из состава Евросоюза, так и не урегулировав с ним отношения. Попытаться найти решение проблемы попробуют и европейские лидеры – на 10 апреля глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренный саммит по "брекситу". Он выразил надежду на то, что до этого дня страна успеет определиться, по какому пути она намерена двигаться дальше.