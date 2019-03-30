Испанские националисты идут в Каталонию

В преддверии выборов в Европейский парламент испанская крайне правая партия VOX ("Голос") провела митинг в Барселоне.

Одним из главных пунктов политической программы VOX является территориальная целостность и неделимость Испании. Поэтому неслучайно лидер партии Сантьяго Абаскаль Конде в свойственной ему провокационной манере выбрал местом для предвыборного митинга именно столицу Каталонии, где уже не первый год кипят страсти по поводу отделения от Испании.

Однако на встречу пришли не только сторонники VOX, но также оппоненты, выступающие за независимость Каталонии. В результате возникли беспорядки. Полиции пришлось применить силу, несколько человек с травмами были доставлены в больницы.