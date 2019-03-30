Гран-при по дзюдо в Тбилиси: оранжевое золото сборной Голландии

Во второй день Гран-при по дзюдо в Тбилиси в воздухе витал аромат тюльпанов: сборная Голландии была на высоте. Первым на верхнюю ступень подиума поднялся Франк Де Вит, которому не было равных в категории до 81 кг.

Он продемонстрировал невероятное мастерство и выполнил множество прекрасных бросков, включая знаменитый приём Шоты Хабарели, на который голландца, возможно, вдохновила атмосфера столицы Грузии. В каждом поединке Де Вит был полностью сосредоточен и готов атаковать в любой момент. Победу в матче против француза Альфы Умара Джало голландцу принёс интересный бросок в падении, который приблизил его к чемпионскому титулу.

"Для меня очень важно поступать так, как я считаю нужным, пусть даже тренер не всегда одобряет мои действия, - рассказал Франк Де Вит. - Как, например, сегодня в финале мы попытались придерживаться определённой стратегии, но матч был сложным, и наши шансы на победу были равны. В такой ситуации я остаюсь верен себе и своему стилю дзюдо. Возможно, иногда я уделяю недостаточно внимания технике, может, поэтому я не выигрывал золото с 2017 года".

Призёры в категории до 81 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Финал в категории до 63 кг получился полностью голландским. Подруги по команде стали соперницами на татами. В этом матче верх одержала Санне Вермеер, которая сумела молниеносно выполнить приём аши-гурума, а затем удержать Геке Ван Ден Берг на татами до "иппона". Этот день был действительно очень удачным для команды Голландии.

"Мне кажется, что все спортсмены нашей сборной упорно тренируются и всегда делают всё возможное для победы, - подчеркнула Санне Вермеер. - Поэтому в финале у меня были двойственные чувства: с одной стороны, я желала своей подруге успеха, но всё-таки победить самой мне хотелось немного больше. Я очень волновалась и очень рада, что мне удалось её одолеть".

Призёры в категории до 63 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Француз Гиллам Шен после множества попыток подняться на подиум в категории до 73 кг, наконец, смог это сделать благодаря своему упорству и воле к победе. В финале против кубинца Магдиеля Эстрады он выполнил превосходный бросок о-ути-гари, который и принёс ему золотую награду. Французский спортсмен наверняка снова заявит о себе в этом году.

Один из самых ярких дзюдоистов мирового тура, Альфа Умар Джало, в этот раз остался без медали. Однако мощный бросок через грудь "ура-наге" показал его мастерство во всей красе и стал самым зрелищным приёмом дня. Джало поднял украинца Богдана Зусько в воздух, а затем уложил его на татами. Зрители пришли в восторг, а француз удостоился от судей оценки "иппон" - чистая победа.