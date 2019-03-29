Ушла Аньес Варда

Легенда мирового кино Аньес Варда скончалась во Франции в возрасте 90 лет. Классик французской "новой волны". Современница Жан-Люка Годара и Франсуа Трюффо. Славу режиссеру и сценаристу принесли такие картины, как "Пуэнт-курт", "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Без крыши, вне закона".

Варда - обладательница почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, первая женщина-режиссер, получившая премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

"Я просто стараюсь честно рассказывать истории, снимать документальные фильмы. Так, чтобы они наполняли меня и других удовольствием и пониманием. Сопереживать - наверное, это и есть моя цель", - говорила Варда.

Несмотря на возраст и тяжелую болезнь, Варда продолжала вести активную жизнь. Яркая представительница движения феминизма, в 2018 году в Каннах она приняла участие в "Марше женщин" против гендерного неравенства в киноиндустрии.

В рамках Берлинале в феврале она представила зрителю свою последнюю ленту "Варда глазами Аньес".

Режиссер скончалась от рака в собственном дома в Париже в окружении семьи и близких.