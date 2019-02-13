"Золотая камера" Берлинале для Аньес Варда

Режиссер Аньес Варда уже отметила 90-летний юбилей, но она продолжает творить. На Берлинском кинофестивале француженка получила специальную награду - "Золотую камеру", которую вручают кинематографистам, внесшим особый вклад в развитие фестиваля. Но на сцену Варда поднялась не только чтобы забрать приз, но и чтобы представить новую автобиографическую документальную ленту "Варда глазами Аньес".

- Что вас заставляет двигаться вперед? - спросила режиссера один из журналистов.

- Любопытство, любовь к людям и моя семья, которая меня оберегает.

- Люди называют вас легендой. Как вы себя чувствуете, слыша это?

- Это забавно. Я еще жива.

Новая лента француженки – это своеобразная лекция. Фильм состоит из фрагментов выступлений режиссера и из реконструированных сцен, в которых рассказывается о жизни Варда как на съемочной площадке, так и за ее пределами.

Варда - феминистка, экспериментатор, икона французского кино. Творческая карьера режиссера насчитывает шесть десятков лет. Ее работы удостаивались наград Берлинале, Венецианского фестиваля, трижды Варда становилась лауреатом премии "Сезар", а года назад француженка получила почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.