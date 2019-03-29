Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Майами

Роджер Федерер вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами.

В четвертьфинале швейцарец одолел представителя ЮАР 7-ю ракетку мира Кевина Андерсона.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4.

На счету Федерера 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 13. Андерсон совершил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

За выход в финал швейцарец поборется с представителем Канады Денисом Шаповаловым, не пропустившим в следующую стадию турнира американца Фрэнсиса Тиафо.

В другом полуфинале встретятся действующий победитель соревнований американец Джон Изнер и Феликс Оже-Алиассим из Канады.