Masters: поражения Джоковича и Циципаса

Матч 1/8 финала соревнований в Майами завершился поражением первой ракетки мира серба Новака Джоковича. На турнире категории Masters он уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Встреча закончилась со счетом 1:6, 5:7, 3:6 в пользу 30-летнего испанца. В этом году Баутиста-Агут, занимающий 22-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, ещё ни разу не проиграл Джоковичу, идущему под первым номером.

Новак Джокович прокомментировал своё поражение в матче, который в его карьере стал 850 по счёту: "Я не должен был проиграть такой матч. Было очень много возможностей и я слишком много возможностей упустил, вот что происходит, когда ты не обращаешь время в свою пользу".

Десятая ракета греческий теннисист Стефанос Циципас также не прошел в четвертьфинал. Он проиграл представителю Канады Денису Шаповалову, занимающему в мировом рейтинге 23-место.

Соревнования в Майами завершатся 31 марта.