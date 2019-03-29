Заработай миллион лёжа: новый проект в рамках исследования космоса

Немецкие учёные предлагают компенсацию в размере 16.500 евро (то есть примерно 1,2 млн рублей) добровольцам, которые согласятся провести два месяца, не вставая с постели.

Эксперимент организован центром космических исследований в Кёльне. Задача - лучше понять реакцию организма на долгосрочное нахождение в горизонтальном положении.

Известно, что длительное пребывание в невесомой среде вызывает атрофию костей и мышц, снижает сердечно-сосудистую активность и заставляет жидкости организма перемещаться в верхнюю часть тела. Полный покой также приводит к ослаблению организма и может вызвать головокружения, тошноту, лицевую отечность, нарушения в работе вестибулярного аппарата, общее ослабление иммунной системы и боли в спине.

Немецкое аэрокосмическое агентство, объявившее об отборе кандидатов для эксперимента, ищет 12 женщин и 12 мужчин, которые согласятся провести в горизонтальном положении 60 дней подряд. При этом весь эксперимент будет длиться 89 дней, включая период подготовки и адаптации - в начале, и реабилитации - в конце. Все участники будут ограничены в движениях, все рутинные ежедневные действия будут также совершаться в горизонтальном положении, причём поверхность кровати имеет уклон в 6° к голове, что, по мнению учёных, должно симулировать состояние микроневесомости.

В дополнение к денежной компенсации Германское аэрокосмическое агентство заявило, что одним из преимуществ участия в исследовании станет возможность использование времени для обучения, просмотра телевизора, ухода от ежедневных забот и - как результат медитации - "получение чёткого представления о целях, которые участник хотел бы достичь в будущем".