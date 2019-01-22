Что европейцы знают о космической стратегии ЕС?

Европейцы любят космос, но они очень мало о нем знают. Такое заключение сделало Европейское космическое агентство, изучив ответы жителей пяти европейских стран с самым большим населением: Великобритании, Германии, Италии, Франции и Испании. Мало кто из опрошенных знает, что космическая деятельность направлена на защиту Земли от угроз, исходящих из космоса. Например, астероидов.

В Брюсселе эксперты встретились, чтобы обсудить европейские космические проекты.

Иоганн-Дитрих Вёрнер, директор ЕКА:

“Вместе с американцами, с НАСА, мы ищем проект, который смог бы помочь нам поиграть в бильярд в космосе, чтобы можно было сбивать маленькие астероиды и смотреть, как отклоняется астероид, приближающийся к Земле”

Изменение климата — одна из самых серьезных международных проблем. Экстремальные метеорологические явления могут вызвать миграцию людей и вмешаться в их привычную жизнь на Земле. Европейские спутники следят за климатом.

Йозеф Ашбахер, представитель ЕКА:

“Мы пытаемся предсказать с помощью моделей и наших данных, каковы тенденции, и, где есть проблемные области из-за изменения климата, а так же что это может означать для политики и людей в целом”

Согласно опросам, европейцы считают, что космическая деятельность дорого обходится для налогоплательщиков, но на самом деле вклад каждого гражданина ЕС в сохранение голубой планеты - около 10 евро в год.