Банкротство WOW Air: страдают пассажиры

Неожиданное объявление исландского лоукостера WOW Air о прекращении деятельности и отмене всех рейсов расстроило планы тысяч пассажиров. Им было рекомендовано купить билеты у других авиаперевозчиков и потребовать возмещения стоимости билетов.

WOW Air стал третьим европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в текущем году. Новость застала людей врасплох:

Я получил сообщение: "Рейс отменен". Попытался выяснить, в чём дело, и женщина в справочной мне сказала: "О, да они просто обанкротились".

Банкротством WOW Air воспользовались другие компании. Некоторые из них предложили "спасательные тарифы" на свои рейсы, но это устраивает далеко не всех:

- Они говорят, что нам могут вернуть деньги или посадить на завтрашний рейс. Но мы летим в Индию завтра, и если мы уже сегодня не попадём во Франкфурт, то пропустим этот рейс. А другие билеты во Франфурт стоят аж по 800-900 долларов.

- Вы нашли какой-то выход?

- Да, вроде.. Но нам придётся сначала лететь в Вену, оттуда в Берлин, и лишь потом во Франкфурт. Думаю, что всё это займёт около суток.

- Значит, вы согласились на полёт с тремя пересадками?

- Да.

Основанная в 2011 году, компания WOW Air активно расширяла сеть маршрутов через Атлантику и внутри Европы. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, она пыталась найти выход за счёт привлечения инвестиций. Руководство вело в частности переговоры о слиянии с национальным исландским авиаперевозчиком Icelandair - как выяснилось, безрезультатно.

Банкротство WOW Air может оказать негативное влияние на исландскую экономику и особенно на туристичекую индустрию: около 40% желающий посетить Исландию летали с WOW Air