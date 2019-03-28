Исландский лоукостер WOW Air объявил в четверг о прекращении своей деятельности и отмене всех рейсов. Пассажирам рекомендовано обратиться к другим авиакомпаниям, которые могут предложить им скидки. Если поменять билеты не удастся, пассажиры могут получить назад их стоимость.

Основанная в 2011 году, WOW Air активно расширяла сеть маршрутов через Атлантику и внутри Европы. В прошлом году её услугами воспользовались 3,5 млн человек. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, компания пыталась найти выход за счёт привлечения инвестиций - руководство вело в частности переговоры о слиянии с национальным исландским авиаперевозчиком Icelandair. Как выяснилось, безрезультатно: Iceland Air заявила, что не заинтересована во вложениях в WOW Air .

Банкротство WOW Air может оказать негативное влияние на исландскую экономику и особенно на туристическую индустрию: около 40% желающих посетить страну вулканов и гейзеров летали с WOW Air.