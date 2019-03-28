Дональд Трамп: "Россия должна из Венесуэлы уйти"

Встречу с Фабианой Росалес, супругой лидера венесуэльской оппозиции, Дональд Трамп начал со следующего заявления: "Россия должна оттуда уйти".

Дональд Трамп на встрече с Фабианой Росалес в Белом доме Фото Рейтер

Президент и вице-президент США встретились с Росалес, чтобы еще раз публично поддержать Хуана Гуайдо, в январе объявившего себя временно исполняющим обязанности президента страны и признанного в этом качестве десятками государств.

На встрече в Белом доме Фото Рейтер

Супруга Хуана Гуайдо Фабиана Росалес подчеркнула: "Мы хотим предупредить всех, что в Венесуэле президент все время находится под угрозой нападения. Есть репрессии, есть тюрьмы, и они применяют в его отношении меры подобного устрашения. Но он не свернет со своего пути".

Помощник по национальной безопасности Джон Болтон (на первом плане) и дочь президента Иванка Трамп на встрече с Фабианой Росалес в Белом доме с Фото Рейтер

Нахождение в Венесуэле российских военных подтвердила в начале недели Москва.

В стране начались отключения электричества. Каракас утверждает, что ответственность за блэкаут - на США, поскольку, по словам властей, причиной аварии на ГЭС стала организованная из США кибератака.

Вашингтон, как сообщал Рейтер, полагает, что в числе прибывших военных есть и специалисты по кибербезопасности.