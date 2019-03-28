Наставник "красных дьяволов" утверждён в должности

Норвежец Уле Гуннар Сульшер ближайшие три года проведет на посту главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

В декабре прошлого года, после увольнения португальца португальца Жозе Моуринью, Сульшер был назначен исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов".

О своей работе в должности главного тренера он говорит: "Моя задача заключается в создании атмосферы, частью которой хочет стать каждый, чтобы игроки чувствовали, что они могут показать себя с лучшей стороны. Я требую этого от себя, это единственное обещание, которое я могу дать".

Сульшер установил новый рекорд клуба — восемь побед в первых матчах в качестве главного тренера. Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Басби — пять побед подряд с момента назначения.

Поклонник "красных дъяволов" говорит: "Он это заслужил. И если что-то не получится —пусть! Мы все молимся, чтобы такого не произошло. Думаю, что на должность утвердили подходящего человека".

Уле Гуннар Сульшер в качестве игрока "Манчестер Юнайтед" Сульшер провел 366 матчей во всех турнирах, в которых забил 126 мячей. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка Англии, один раз — победителем Лиги чемпионов.