Сульшер: "Манчестер Юнайтед" в идеальной форме для "большой игры"

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", считает, что его команда находится в идеальной форме для "большой игры". Проверить эти слова на практике можно будет уже во вторник, когда "красные дьяволы" встретятся в одной восьмой финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Игра состоится в Англии, на стадионе "Олд Траффорд", и английский клуб рассчитывает на поддержку болельщиков.

"Мы чувствуем себя уверенно, – сказал Сульшер на пресс-конференции в понедельник. – Мы поняли, что нам нужно как команде, какого стиля игры мы будем придерживаться, о чём уже говорил Антони Марсьяль. Мы договорились о том, как будем действовать на поле. Поэтому сейчас просто лучшее время для участия в большой игре".

Итальянский клуб "Рома" готовится к матчу с португальским "Порту", который пройдёт на "Стадио Олимпико" в Риме. До сих пор европейские выступления "Ромы" успешнее встреч в национальном чемпионате. В конце прошлого месяца римляне уступили "Фьорентине" с разгромным счётом 1-7.

"Порту", напротив, не проиграл не одной игры с октября. По словам главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, встреча с "Порту" это отличный шанс показать хорошую игру и вернуть себе уверенность.