В Европарламенте: Венесуэла, дизели, вода

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Разногласия евродепутатов из-за Венесуэлы

В Европарламенте проявились разногласия при обсуждении ситуации в Венесуэле. За санкции в отношении её официальных лиц проголосовало 310 депутатов — в основном это консерваторы и либералы, которые близки к позиции американского президента Данальда Трампа.

Воздержались социалисты, которые опасаются военного вмешательства по инициативе США.

В резолюции подтверждается признание Хуана Гуаидо в качестве "законного временного президента Венесуэлы"

Дороги слишком загазованы

На дорогах ЕС всё ещё слишком много машин, работающих на дизельном топливе или загрязняющих воздух по другим причинам. Европарламент призвал автопроизводителей отзывать их и снабжать устройствами, снижающими уровень двуокиси азота в выхлопе. Новые модели следует изымать из продажи, если они не соответствуют всё более строгим экологическим требованиям.

На сессии в Страсбурге депутаты выразили возмущение тем, что не извлечены нужные уроки из скандала с концерном Volkswagen.

Вода будет чище, мусора - меньше

Европарламент поддержал план улучшения качества воды в общественных местах и домах граждан ЕС. Её и так почти повсюду можно пить из-под крана; это дешевле и лучше для окружающей среды, чем покупать бутилированные напитки. Теперь предложено уменьшить допустимый уровень присутствия в воде некоторых бактерий и загрязняющих веществ.

Депутаты также проголосовали в Страсбурге за дополнительные меры по сокращению количества пластикового мусора.

Берлин расколот Эр-Риядом

В немецкой правящей коалиции возник раскол по вопросу о том, следует ли отменить запрет на продажу оружия Саудовской Аравии. Франция призывает Германию снять такое эмбарго, оно и так должен истечь на нынешней неделе. Но встреча канцлера Ангелы Меркель и старших министров, посвященная этому вопросу, закончилась безрезультатно.

Берлин прекратил поставки вооружений Эр-Рияду в прошлом ноябре после убийства в Стамбуле саудовского журналиста.